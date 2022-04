‘Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra: ecco la mappa della criminalità organizzata in Lombardia Da gennaio a giugno 2021 sono cinque le inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che hanno portato all’arresto di persone vicino alla ‘ndrangheta.

A cura di Giorgia Venturini

La ‘Ndrangheta in Lombardia è stata al centro di grandi operazioni antimafia tra gennaio e giugno 2021. Sono cinque le operazioni che hanno portato agli arresti di persone legate alla criminalità organizzata calabrese: tutte accusate di reati di tipo fiscale-economico. Lo afferma la relazione relazione della Direzione investigativa antimafia che tiene conto dei primi mesi dello scorso anno, quando la Lombardia stava facendo ancora i conti con importanti ondate Covid e la criminalità organizzata cercava di farsi spazio nel settore economico in crisi. "Nella Regione è possibile documentare l'esistenza e il radicamento di gruppi riconducibili alla criminalità organizzata calabrese", ribadisce il documento.

Dove sono le Locali di ‘ndrangheta in Lombardia

In Lombardia risultano operative 25 Locali di ‘ndrangheta: nella provincia di Milano ci sono quelle di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Piotello, Rho, Solaro e Legnano. Nel Comasco ci sono le Locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco-Cermenate. A Monza e Brianza quelle di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate. Nel Lecchese Lecco e Calolziocorte. E ancora: in provincia di Brescia c'è la locale di Lumezzane, mentre nel Pavese quelle di Pavia e Voghera. Infine, a Varese c'è la Locale di Lonate Pozzolo, già al centro di importanti operazioni antimafia. "Questo schema – si legge nella relazione – deve intendersi solo indicativo e non esaustivo in termini di mappatura criminale calabrese nel territorio lombardo in considerazione delle caratteristiche dei gruppi criminali che operano in Lombardia dove, salvo alcune eccezioni, non è sempre replicato il modello di controllo del territorio tipico delle organizzazioni di riferimento delle regioni d'origine".

Tra le operazioni che hanno portato agli arresti di ‘ndrangheta nella prima metà del 2021 c'è sicuramente l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e della Guardia di Finanza "Cardine Metal Money" che ha svelato un giro di affari illeciti nel settore del commercio di materiale ferroso e radioattivo: allora fu smantellato il gruppo Vallelonga nella provincia di Lecco. A febbraio e aprile 2021 invece le inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia hanno portato gruppi criminali vicini alla cosca Arena-Nicosia di Isola di Capo Rizzuto, in Calabria.

La presenza di Cosa Nostra e della Camorra in Lombardia

Le criminalità organizzate siciliane e campane sono meno radicate in Lombardia, o meglio "conserverebbero un assetto meno percepibile destando quindi un più contento allarme sociale". La Camorra al Nord – come spiega la Dia – evita forme di violenza preferendo una strategia rivolta all'infiltrazione nell'economia legale che punta sul riciclaggio dei guadagni illeciti. Le operazioni antimafia evidenziano in Lombardia una centralità del clan Moccia di Afragola, in provincia di Napoli: si è inserito soprattutto nel controllo delle frodi negli oli minerali. Tra le operazioni dello scorso anno che hanno visto protagonista Cosa Nostra invece c'è quella della Procura di Pescara ma che ha visto coinvolta la Lombardia nel traffico di stupefacenti. Qui era attivo un traffico illecito con il Sud America e la Turchia. Infine, nelle province lombarde non mancano anche gruppi criminali legati alla malavita pugliese e a sodalizi stranieri. Quest'ultimi sono legati soprattutto a droga, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.