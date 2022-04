Milano, le “passeggiate in sicurezza” di Fratelli d’Italia contro un’emergenza sicurezza che non c’è Fratelli d’Italia ha organizzato a Milano le “passeggiate in sicurezza” contro quella che definiscono una “reale emergenza criminalità” che però è smentita dai numeri.

A cura di Enrico Spaccini

Non sono ronde, ma "passeggiate in sicurezza". Che rimandano comunque a una generica "emergenza sicurezza" che i dati continuano a smentire. Ieri, 4 aprile, il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha dato il via libera all'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia. L'obiettivo dichiarato da Stefano Mallu, coordinatore cittadino del partito, è quello di "mappare le zone più pericolose della città". Per promuovere le "passeggiate", la senatrice Daniela Santanchè con un tweet ha puntato il dito contro la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e la giunta del sindaco Beppe Sala, denunciando una "reale emergenza criminalità". I dati ufficiali, però, mostrano come nel 2021 sia proseguito il calo di reati che dura da dieci anni: meno 30 per cento dal 2011 e meno 15 per cento dal 2019.

Per le ronde regolamentazione precisa

Le prime "passeggiate" prenderanno il via dopo Pasqua. Prima tappa: piazza Gae Aluenti, Poi toccherà a Darsena, Navigli, via Lecco e Corvetto. Zone, secondo Fdi, preda di quella che l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato chiama "malamovida". "Adotteremo questa metodologia di ascolto nei quartieri a rischio, intercettando i bisogni dei cittadini", ha commentato Mallu durante la conferenza stampa ‘Fdi per la sicurezza' tenuta il 4 aprile alla sede regionale del partito in corso Buenos Aires. Non si parla quindi di ronde, anche perché come puntualizza l'assessore comunale Marco Granelli "per fare delle ronde c'è una regolamentazione ben precisa". Tuttavia, l'iniziativa di Fdi ricorda sotto molti aspetti quella promossa dalla Lega che con le sue ‘camicie verdi' voleva portare "la polizia dove c'è degrado". A Milano, invece, si parla più che altro di "lassismo da parte della giunta", come lo ha definito il coordinatore cittadino Mallu, al quale ha fatto eco la senatrice Santanchè con un "Sindaco sveglia!".

Video e senso di insicurezza

"Passeggiare in Italia non è vietato", ha commentato Granelli, "immagino che Fratelli d'Italia seguirà le regole". Il partito di Giorgia Meloni fa appello a un'emergenza criminalità che non trova riscontro nei dati ufficiali della prefettura. Reati gravi, come omicidi e lesioni, continuano la costante discesa degli ultimi dieci anni. A crescere, però, sono le violenze sessuali, le rapine e gli scippi. Reati spesso filmati e fatti girare per il web, accrescendo così il senso di insicurezza nei cittadini. La crescita di questi numeri non è tale, però, da consentire l'utilizzo del termine "emergenza". La situazione, però, che non passa inosservata né in questura né nella giunta Sala. "Stiamo cercando di fare del nostro meglio", ha assicurato Petronzi, mentre lo stesso Granelli ha affermato come sia necessaria "una presenza delle forze dell'ordine e della polizia locale". Per questo motivo, solo nell'ultimo mese, le forze dell'ordine hanno visto un rinforzo di 140 poliziotti e carabinieri destinati ad aumentare nel prossimo futuro "aumentando l'organico di più di 500 unità".