Scoperto un arsenale nell’armadietto di un centro sportivo: 4 bombe a mano, 6 pistole e 400 proiettili Un semplice mobiletto di colore bianco, apparentemente adibito alla conservazione di stoviglie per cucina, che in realtà nascondeva dietro il doppio fondo un deposito di armi clandestine. Il blitz della polizia nel centro sportivo di Cervignano d’Adda (Lodi)

Quattro bombe a mano, sei pistole, oltre 400 proiettili. È un vero e proprio arsenale quello che gli agenti della squadra mobile di Milano hanno trovato all'interno dell'armadietto di un centro sportivo a Cervignano d’Adda (Lodi).

Un semplice mobiletto di colore bianco, apparentemente adibito alla conservazione di stoviglie per cucina. Ma che, in realtà, nascondeva dietro il doppio fondo un deposito di armi clandestine. Un ingente sequestro, operato dalla Sezione Antidroga, avvenuto dopo giorni e giorni di osservazione: nei giorni scorsi, infatti, i poliziotti hanno monitorato costantemente il centro sportivo nel Lodigiano, sospettando che fosse diventato una sorta di magazzino dei narcos della zona, e che di volta in volta gli spacciatori andassero qui a recuperare i quantitativi di droga per la vendita al dettaglio.

Le armi, ora, verranno passate al setaccio dalla Scientifica per capire se siano state utilizzate nel recente passato, e per cercare tracce utili a rintracciare chi le ha nascoste.