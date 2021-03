in foto: (Immagine di repertorio)

È partito dalla Svizzera con l'obiettivo di arrivare a Milano con due Rolex di lusso dal valore di quasi 55mila euro senza però dichiararli. A Chiasso, comune svizzero nel Canton Ticino, è stato fermato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli agenti della guardia di finanza.

Gli orologi trovati nelle calze

I militari lo hanno bloccato durante un controllo sul treno. L'uomo, un passeggero inglese, era su un convoglio proveniente da Bellinzona e diretto a Milano. Come riportato dal giornale MilanoToday, il passeggero ha affermato di non trasportare nessun tipo di merce. Le Fiamme Gialle però insospettite lo hanno comunque perquisito. Dal controllo è emerso che nelle calze e nelle tasche interne della giacca sono stati trovati due orologi Rolex dal valore di 54.533 euro. Inoltre i militari hanno accertato che tra dazio e Iva erano stati evasi quasi dodicimila euro. Per lui è scattata quindi la denuncia a piede libero: il passeggero è stato accusato di contrabbando penale. Gli orologi sono poi stati sequestrati e sono rimasti custoditi dall'Ufficio corpi di reato del tribunale di Como.

Un altro contrabbandiere fermato su un altro treno partito dalla Svizzera

Lo scorso mese, mercoledì 10 febbraio, un altro uomo è stato fermato su un altro treno, partito dalla Svizzera e diretto in Italia e precisamente a Milano, con addosso due orologi Rolex dal valore di quasi 22.700 euro. L'uomo è stato denunciato e multato per quasi seimila euro. Anche per l'uomo è scattata la denuncia per contrabbando ed evasione dell'Iva all'importazione dal valore di quasi 5.800 euro. I due orologi sono stati sequestrati mentre per l'uomo è scattata la sanzione.