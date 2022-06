Muore nella sala d’attesa dell’ospedale di Lovere: era stato lasciato solo su un lettino Un paziente anziano è morto nella sala d’attesa dell’ospedale di Lovere, in provincia di Bergamo, in attesa che venisse ricoverato: era stato lasciato solo pochi minuti in attesa dell’esito del tampone Covid.

A cura di Giorgia Venturini

Un anziano è stato trovato senza vita sul pavimento di una sala dell'ospedale di Lovere, provincia di Bergamo, in attesa che venisse ricoverato domenica 12 giugno. Ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire quanto accaduto: il pubblico ministero Maro Esposito ha disposto l'autopsia per far luce sulla morte.

Trovato privo di sensi a terra

Dalle prime informazioni l'anziano era arrivato in ospedale a seguito di un'ernia inguinale: subito i sanitari si erano occupati dell'ernia adottando una manovra. Poi avevano sedato l'uomo e lo avevano sottoposto al test Covid, questa la prassi: forse l'uomo era agitato durante la visita. Intanto l'anziano ha atteso il ricovero. Come riporta Prima Bergamo, il paziente era stato adagiato su un lettino con barriere laterali nella sala d'attesa. Una volta sul lettino, l'anziano è stato lasciato solo prima che arrivasse l'esito del tampone: non erano presenti testimoni. I medici si erano allontanati pochi secondi probabilmente per evitare di venire a contatto con il paziente a lungo in caso di positività Covid. Non è chiaro quindi se l'anziano sia caduto oppure sia stato colpito da altre cause. I sanitari quando sono arrivati hanno trovato il paziente a terra già privo di sensi. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri di Sovere: si potrà capire molto di più dalle informazioni che si avranno dall'autopsia. Le indagini sono in corso.