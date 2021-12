Muore la 94enne Maria Scampini, era stata aggredita in casa: si cerca il rapinatore La 94enne Maria Scampini è morta dopo più di 25 giorni di ricovero in ospedale: qui era arrivata dopo essere stata aggredita in casa sua da un rapinatore che ora è ancora ricercato.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Maria Scampini, l'anziana di 94 anni è morta dopo 25 giorni di ricovero all'ospedale di Busto Arsizio. Qui era arrivata con la massima urgenza dopo essere stata vittima di una rapina subita tra le mura di casa: l'anziana signora era stata vittima di un uomo che è entrato in casa. Il rapinatore l'ha prima afferrata per le spalle e poi le ha strappato con violenza gli orecchini facendola cadere a terra. La donna sbattendo contro il pavimento si è rotto il femore. Una volta che il malvivente è corso via con il bottino la donna è riuscita a prendere il telefono e a chiamare il figlio che si è immediatamente precipitato in suo aiuto. La donna è stata subito ricoverata in ospedale e in un primo momento sembrava fuori pericolo. Sabato però la 94enne è deceduta dopo alcune complicanze riportate a seguito della caduta.

Si cerca ancora l'aggressore

Subito dopo la rapina sono scattate le indagini dei carabinieri di Legnano, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio: i militari stanno cercando il malvivente che è ora accusato di rapina e anche – nel caso venisse accertata dagli inquirenti la diretta connessione tra la caduta provocata dalla rapina e la morte – di omicidio colposo o preterintenzionale. Intanto l'intera comunità di Magnago piange l'anziana signora: a sorprendere il fatto che l'aggressione sia avvenuta in un paesino piccolo e in una strada molto tranquilla. La 94enne è riuscita a raccontare alle forze dell'ordine tutti i particolari dell'aggressione dal momento che è sempre stata cosciente. Tra le persone rimaste più sconvolte dell'accaduto c'è la sindaca del piccolo paese, Carla Picco: "Conoscevo Maria perché andavo a farle visita e a portarle gli auguri poco prima di Natale. Sono turbata e sgomenta per ciò che le è accaduto — racconta in un'intervista rilasciata ai media locali —. Chi ha aggredito in quel modo la nostra concittadina ha agito da vigliacco".