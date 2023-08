Muore durante un giro con la moto d’acqua sul lago a Sirmione: la vittima è Francesco Zanetti Il 32enne Francesco Zanetti è stato trovato morto nel lago di Garda, in zona Sirmione: era uscito con la sua moto d’acqua e non era più tornato.

A cura di Giorgia Venturini

Era uscito nella serata di ieri lunedì 14 agosto per fare un giro con la sua moto d'acqua, ma qualche ora dopo i suoi amici, preoccupati perché non l'hanno visto più tornare, hanno lanciato l'allarme. Questa mattina il 32enne Francesco Zanetti è stato trovato morto.

Le prima ipotesi sull'accaduto

Tutto è accaduto di fronte a Punta Grò di Sirmione sul lago di Garda. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto il 32enne sarebbe partito verso sera da Lazise a bordo della sua moto d'acqua. Cosa sia successo saranno le indagini e gli esami del medico legale a chiarirlo con certezza. Tra le prime ipotesi anche quella che l'uomo sarebbe stato vittima di un incidente, forse la sua moto d'acqua si è ribaltata. Da chiarire anche perché fosse in giro di notte dal momento che "la navigazione notturna per le moto d’acqua è vietata", come hanno ribadito subito i guardacoste del Lago di Garda.

L'allarme lanciato dopo le 2 di notte

I suoi amici, non vedendolo più rientrare, hanno lanciato l'allarme verso le 2.20 di notte. Come riporta Brescia Today, subito si sono attivati i soccorritori che hanno trovato il corpo poche ore dopo nella zona di Punta Grò. Il medico non ha potuto far altro che accertare il decesso. Sull'accaduto indaga la Procura di Brescia: l'autorità giudiziaria potrà a breve disporre l'autopsia.