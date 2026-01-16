Muore dopo essere stato accoltellato dal padrone di casa, fissata l’autopsia sul corpo del ladro: quando sarà

Il 22 gennaio sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Adamo Massa, il ladro che ha perso la vita dopo essere stato ferito con una coltellata dal padrone di casa, Jonathan Rivolta, durante un tentativo di rapina nella sua villa a Lonate Pozzolo.

Immagine di repertorio

È stata fissata l'autopsia che si svolgerà sul corpo di Adamo Massa, il 37enne di origini sinti che ha perso la vita dopo essere stato ferito con una coltellata dal padrone di casa, il ricercatore 33enne Jonathan Rivolta, durante un tentativo di rapina nella sua villa a Lonate Pozzolo (Varese). L'esame verrà eseguito il prossimo 22 gennaio.

Oggi, venerdì 16 gennaio, la pm Nadia Calcaterra, che coordina le indagini per tentata rapina, ha notificato gli avvisi alle parti e Rivolta non risulta essere indagato. Gli inquirenti, per il momento, propendono per l'ipotesi della legittima difesa, la stessa di cui aveva parlato a Fanpage.it l'avvocato Paolo di Fresco.

Dalla rapina alle indagini

La vicenda si è svolta intorno alle ore 11:00 dello scorso 14 gennaio quando Massa – residente in un campo nomadi torinese e con alle spalle una lunga lista di precedenti – è entrato nella casa di Rivolta con un complice per commettere un furto. Tuttavia, quando il ricercatore, insospettito dai rumori, è sceso a controllare cosa stesse succedendo si sarebbe trovato di fronte i due ladri con i quali sarebbe nata una colluttazione nella cucina della villa.

Il padrone di casa sarebbe stato colpito da alcuni pugni al volto e qualche calcio, poi sarebbe riuscito a reagire ferendo Massa con due fendenti, uno più esteso e l'altro più piccolo, tra il torace e l'addome. È a quel punto che i due rapinatori sono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un terzo complice e, insieme, percorrendo una distanza di quasi 20 chilometri per un viaggio di oltre 15 minuti, si sono diretti all'ospedale di Magenta dove Massa è morto poco dopo.

Mentre era ricoverato, un centinaio di persone tra parenti e amici di Massa si sono radunate tra la sala d'attesa del pronto soccorso e il vialetto esterno per sapere cosa fosse accaduto. Come ha spiegato a Fanpage.it la direzione dell'Asst Ovest Milanese, ci sarebbe stato un "momento di tensione" che, però, "non ha portato ad alcuna aggressione". Tuttavia, in seguito all'accaduto, i familiari di Rivolta hanno riferito di "temere ritorsioni".

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese, coordinati dalla procura di Busto Arsizio. Il 22 gennaio sarà eseguito l'esame autoptico che dovrà stabilire le cause del decesso, vagliando anche gli effetti che la mancanza di un soccorso immediato potrebbero aver avuto sul destino del 37enne.