Muore divorato dalle fiamme nell’incendio del suo appartamento: i pompieri non fanno in tempo a salvarlo Quando i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e sono entrati nel suo appartamento lo hanno trovato già morto. La causa del decesso potrebbe essere un’intossicazione da fumo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Incendio in un appartamento (immagine di repertorio)

I Vigli del Fuoco intervenuti sul posto non hanno fatto in tempo a salvarlo e così un uomo di 88 anni è morto nell'incendio divampato nel suo appartamento in via Puccini a Gorgonzola, in provincia di Milano. Ancora da chiarire quale sia stata la miccia che ha acceso le fiamme.

L'incendio a Gorgonzola

Aveva 88 anni e viveva da solo in quello che era da sempre il suo appartamento sito in via Puccini a Gorgonzola, in provincia di Milano. Ma lunedì primo agosto quella solitudine si è trasformata nella causa della sua morte, quando – intorno alle ore 23 – è improvvisamente divampato un incendio.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, sta di fatto che l'anziano signore – probabilmente a causa dell'età avanzata – non ha fatto in tempo a scappare ed è deceduto nella sua abitazione che bruciava fra le fiamme.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riuscite a domare le fiamme e riportare in sicurezza lo stabile. Tuttavia nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'anziano signore.

Quando i pompieri sono entrati nel suo appartamento lo hanno, infatti, trovato già morto. La causa del decesso potrebbe essere un'intossicazione da fumo.