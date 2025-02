video suggerito

Muore a due mesi nella culla, si indaga sulla morte del piccolo Ryan: potrebbe essere Sids Un bimbo di soli due mesi ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel Lodigiano. La procura ha aperto un fascicolo per indagare le cause della morte del piccolo Ryan, potrebbe trattarsi di un caso di Sids. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ryan aveva soltanto due mesi quando ha perso la vita all'ospedale Maggiore di Parma dove era ricoverato da venerdì 14 febbraio. In seguito al decesso, la procura di Lodi ha aperto un fascicolo per indagare le cause della morte del piccolo, potrebbe trattarsi di un caso di Sids.

Secondo le prime ricostruzioni, a trovarlo nella propria culla che non respirava sarebbe stata la mamma che avrebbe quindi subito allertato il 118. Una volta giunti sul posto, a San Rocco al Porto, comune al confine tra le province di Lodi e Piacenza dove il piccolo viveva con i genitori e la sorellina di 5 anni, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di portato il piccolo Ryan all'ospedale di Piacenza a bordo dell'ambulanza giunta nei pressi nell'edificio insieme a un'automedica e un elisoccorso.

Le condizioni del piccolo erano però apparse sin da subito molto gravi e nella giornata di sabato i medici avevano deciso di trasferirlo d’urgenza al nosocomio di Parma dove, secondo quanto raccontato dai familiari, il bimbo avrebbe vissuto un giorno e una notte di agonia prima di perdere la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio.

In seguito alla morte del bimbo, il sindaco di San Rocco al Porto Matteo Delfini ha proclamato il lutto cittadino e, nel mentre, la procura di Lodi ha deciso di aprire un fascicolo in attesa dell'autopsia. Il sospetto è che potrebbe trattarsi di un caso di morte in culla, Sids (Sudden Infant Death Syndrome), ma per averne certezza si dovranno attendere i risultati degli esami.