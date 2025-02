Bimbo di 6 anni morto a Milano: disposta per oggi l’autopsia

video suggerito

Sono passati due giorni da quando un bimbo di sei anni è morto nella propria casa in via Mompiani, in zona Corvetto a Milano. Secondo quanto riferito a Fanpage.it, sarebbe disposta per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio, l'autopsia sul corpo del piccolo.

Si indaga per omicidio colposo

Sul caso, infatti, la procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Sebbene non ci sia, al momento, un’ipotesi di reato a carico di qualcuno, l'obiettivo degli inquirenti è quello di condurre un'indagine esplorativa per capire di cosa sia effettivamente morto il bambino. Senza l'apertura del fascicolo, infatti, non si sarebbe potuta disporre l'autopsia per verificare le cause della morte.

Morte del bimbo di 6 anni, le ipotesi della morte

Al momento del decesso, in casa, insieme al bimbo, c'era soltanto la madre. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe effettuato due chiamate ai soccorsi quella mattina, mercoledì 5 febbraio. La prima è stata intorno alle 8:40, ma poco dopo la mamma ha deciso di revocare la richiesta di aiuto.

Secondo la testimonianza della donna, lo avrebbe fatto perché il bambino non voleva andare in ambulanza, piangeva, aveva la febbre e il vomito. Di fronte a ciò, la donna avrebbe quindi deciso di aspettare e di recarsi invece in una farmacia vicino all'appartamento per chiedere al farmacista alcuni medicinali. Secondo quanto dichiarato dalla donna, al bambino sarebbe stata somministrata soltanto una Tachipirina e l’eventuale presenza di altri farmaci che possano aver causato una reazione allergica al bimbo, verrà accertata soltanto con gli esisti dell’autopsia.

In seguito, la mamma avrebbe fatto una seconda telefonata, poco dopo le 13.10, chiedendo l'intervento degli operatori sanitari. All'arrivo dei medici, sembra però che il bimbo fosse ormai deceduto da ore. Il medico che è intervenuto avrebbe escluso con certezza che ci siano lesioni visibili di violenze inflitte al bambino. Sebbene questo faccia pensare che il bimbo non sia morto di morte violenta, sarà soltanto l'autopsia, disposta per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio, che farà capire agli inquirenti se ci sarà bisogno di aprire un’indagine sul caso oppure no.