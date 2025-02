video suggerito

Bimbo di 6 anni trovato morto in casa, l’ipotesi dell’allergia sconosciuta: si indaga per omicidio colposo Ieri è morto a Milano un bimbo di sei anni: è stato trovato morto in casa della madre. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Potrebbe essere morto per un malore o una reazione allergica sconosciuta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagini di repertorio)

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, un bambino di sei anni è morto in un appartamento che si trova lungo la via Mompiani a Milano e precisamente nel quartiere Corvetto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sul caso è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.

Bimbo di 6 anni morto a Milano: le due telefonate della madre

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la madre del piccolo avrebbe trovato il bimbo senza vita nel suo lettino intorno alle 8.40. A quell'ora avrebbe chiamato gli operatori sanitari, ma avrebbe poi annullato la telefonata. Successivamente li avrebbe chiamati nuovamente alle 13.10. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I medici e i paramedici hanno provato a caricarlo in ambulanza e rianimarlo, ma il piccolo era ormai morto da ore.

Il fascicolo d'indagine aperto per omicidio colposo

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Enrico Pavone. Sarebbe stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Questo perché è necessario per poter avviare i primi accertamenti e disporre l'autopsia. Le ipotesi al momento al vaglio sono due: un malore o una reazione allergica ai farmaci, che era al momento sconosciuta. Il piccolo da diversi giorni aveva l'influenza. Per il momento, infatti, non sono stati riscontrati segni di violenza. Inoltre non vi sembrerebbero esservi elementi che lasciano pensare a possibili maltrattamenti o gesti violenti. E relativamente alle due telefonate, è possibile che la donna sia stata travolta dallo choc.