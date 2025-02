Bimbo morto a Milano: la madre avrebbe chiamato i soccorsi, poi ci avrebbe ripensato e ritelefonato dopo ore

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 6 anni è morto nella sua abitazione di via Mompiani a Milano, in zona Corvetto, nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio. Stando a quanto sta emergendo dalle indagini coordinate dal pm Enrico Pavone e condotte dai carabinieri, la madre del piccolo avrebbe effettuato due chiamate ai soccorsi. Una prima volta intorno alle 8:40 del mattino, revocando poi la richiesta di aiuto. I sanitari sono intervenuti solo dopo le 13:10, alla seconda telefonata della donna. I medici hanno provato a rianimare il bambino in ambulanza, ma sembrava ormai deceduto da ore.

Le due telefonate della madre al 112

La prima telefonata al 112 della madre, una 30enne di origine marocchina, risalirebbe intorno alle 8:40. La donna avrebbe chiesto aiuto ai sanitari, per poi revocare la richiesta dicendo che ormai stava "andando in farmacia". La seconda chiamata è partita alle 13:10, con la 30enne che avrebbe detto che il figlio stava male e non riusciva più a respirare.

Non è escluso che il bambino fosse morto già alla prima telefonata. Per gli investigatori, infatti, la donna potrebbe essere stata sopraffatta dal panico, riuscendo a chiedere aiuto solo alcune ore più tardi. Questo spiegherebbe le macchie che il medico legale avrebbe trovato sul corpo del piccolo, riconducibili non a un qualche tipo di violenza ma a una morte sopraggiunta ormai da ore.

Disposta l'autopsia sul corpo del bimbo di 6 anni morto a Milano

Come appreso da Fanpage.it, a un primo controllo il medico legale non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza sul corpo del bambino. La Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulla salma per risalire alla causa del decesso.

L'ipotesi è che il piccolo possa aver accusato un malore o una reazione allergica ai farmaci che stava assumendo da qualche giorno perché influenzato. Saranno eseguite verifiche anche sui dosaggi dei medicinali che il piccolo di 6 anni avrebbe ingerito. Non è ancora stato stabilito l'orario esatto del decesso.