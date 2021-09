Motociclista 38enne muore in un incidente a Milano: il dolore degli amici per Leonardo Lui Lutto ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, per la scomparsa del 38enne Leonardo Lui, morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Milano. Leonardo era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo. Inutili i soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

Leonardo Lui (Foto Facebook)

Un uomo di 38 anni, Leonardo Lui, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre a Milano in un tragico incidente stradale. Leonardo era in sella alla sua moto quando, tra via Cusago e la rotonda di via Settimo Milanese, alla periferia del capoluogo lombardo, ha perso per cause da accertare il controllo della sua due ruote. La moto è finita contro un palo e il 38enne è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza ma per il 38enne non c'è stato purtroppo niente da fare: al momento dell'arrivo dei soccorritori del 118 il motociclista era già morto a causa dei gravi traumi riportati.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente

I rilievi dell'incidente, avvenuto poco dopo le 3 del mattino, sono stati affidati alla polizia locale che dovrà accertare l'esatta dinamica e chiarire se vi siano altri veicoli coinvolti nell'episodio. La salma del 38enne è stata portata in obitorio e sarà presto a disposizione della famiglia per i funerali, la cui data però non è stata ancora fissata.

Leonardo viveva ad Abbiategrasso: tanti i messaggi di cordoglio degli amici

La notizia della morte del 38enne ha sconvolto tutta Abbiategrasso, cittadina dell'hinterland sud di Milano dove l'uomo viveva ed era molto conosciuto. Il ragazzo da studente aveva frequentato l’Istituto tecnico Casale di Vigevano, nel Pavese. Dalla pagina Facebook del 38enne traspare la grande passione che provava per le moto. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio inviati dagli amici e da coloro che conoscevano il giovane.