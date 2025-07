Morto investito a Pavia, caso riaperto dopo 38 anni: indagati moglie e presunto sicario

Francesco Ancona, trovato senza vita lungo una strada di Mortara, in provincia di Pavia, verosimilmente travolto da un veicolo, potrebbe essere stato ucciso volontariamente. Un omicidio, mascherato da incidente stradale o, come era stato ipotizzato all'epoca, da suicidio. È quello che sospetta la Procura di Pavia, che ha disposto la riesumazione della salma a distanza di 38 anni dal decesso; la nuova indagine si starebbe concentrando sulla moglie e su un presunto sicario, entrambi residenti a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, luogo di cui era originario Ancona e dove è sepolto.

Il corpo di Ancona venne rinvenuto l'11 febbraio 1987 in Lomellina, sul lato della strada che da Mortara, dove il 48enne operaio edile, da qualche anno disoccupato, viveva con la famiglia, conduce a Ceretto (Pavia). Aveva una grave frattura al cranio, ritenuta all'epoca compatibile con l'impatto con un veicolo, in particolare con un mezzo pesante. Gli inquirenti ipotizzarono di conseguenza che fosse stato investito da un camion, che però non venne mai rintracciato, e che si fosse fatto travolgere volontariamente; il caso venne quindi archiviato come suicidio.

A quasi 40 anni di distanza, però, la Procura ha aperto una nuova inchiesta, nella quale i tre figli di Ancora sono parte offesa; è stata disposta la riesumazione della salma, che da Castellammare del Golfo verrà trasportata a Milano per essere esaminata da alcuni esperti. Nel registro degli indagati sarebbero stati iscritti la moglie e un uomo: l'ipotesi è che si sia trattato di un omicidio su commissione, e che il presunto sicario sia stato ingaggiato dalla donna.