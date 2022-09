Morto il motociclista di 45 anni ferito gravemente dopo un incidente: chi era Davide Casiraghi È morto il centauro che è rimasto coinvolto nello schianto con un’auto avvenuto martedì a Garbagnate Monastero. Si chiamava Davide Casiraghi, lascia la moglie e la figlia.

A cura di Fabio Pellaco

Foto di repertorio

Non ce l'ha fatta Davide Casiraghi, il motociclista che nel pomeriggio di ieri, martedì 20 settembre, si era scontrato con un'auto a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco. Troppo gravi le ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale.

Chi era Davide Casiraghi

L'uomo, 45 anni, viveva con la moglie e la figlia a Maresso, frazione Missaglia, comune del Lecchese di cui era originario. Insieme alla moglie gestiva un'agenzia che si occupa di fornire servizi di assistenza domiciliare a persone fragili e anziane, con sede nel vicino comune di Merate.

Il sindaco, Paolo Redaelli, ha espresso il suo cordoglio a nome di tutta la comunità di Missaglia: "Conoscevo Davide, un buonissimo ragazzo, una brava persona. In circostanze del genere non ci sono parole, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Lo scontro tra auto e moto

L'incidente era avvenuto poco prima delle 13:30 di martedì a Garbagnate Monastero, lungo via Europa. A scontrarsi erano state la moto Yamaha guidata da Casiraghi e un'auto con al volante una donna di 60 anni. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro. All'arrivo dei soccorsi le sue condizioni erano risultate già gravissime: i soccorritori lo avevano infatti trovato in arresto cardiaco.

Stabilizzato sul posto, era stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Erba per tentare di salvargli la vita. A causa delle ferite riportate nello schianto, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna alla guida dell'auto, invece, è stata soccorsa dai sanitari in stato di shock, ma non ha riportato ferite.

Il paese di Missaglia si è stretto intorno alla famiglia dopo il gravissimo lutto. La data dei funerali non è ancora stata comunicata.