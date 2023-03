Morto il motociclista 16enne dopo l’incidente a Biassono: l’ipotesi della gara tra amici È morto Christian Donzello, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente in motocicletta a Biassono (Monza e Brianza) nel pomeriggio di ieri 12 marzo. L’ombra della gara tra amici.

Immagine di repertorio

È morto Christian Donzello, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente in motocicletta a Biassono (Monza e Brianza) nel pomeriggio di ieri 12 marzo. L'impatto è avvenuto intorno alle 16.30 in via Friuli, un rettilineo nella zona industriale del comune brianzolo alle porte di Monza: il 16enne, trasportato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza, si è spento dopo poche ore di ricovero.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due moto (250 di cilindrata) su cui viaggiavano il 16enne monzese e un amico di 18 anni residente a Casatenovo, più un'automobile guidata da un giovane di Seregno. Ferito nello schianto anche il 18enne: trasportato all'ospedale di Desio in codice verde, ha riportato solo qualche lieve ferita e 7 giorni di prognosi.

L'ombra della gara clandestina lungo il rettilineo

Indagano sulla dinamica dell'incidente mortale i Carabinieri di Monza – che dovranno verificare soprattutto se i due ragazzi in sella alle moto, insieme ad altri giovani compagni, si stessero sfidando in una gara di velocità lungo via Friuli, la strada di capannoni che, domenica 12 marzo, giorno festivo, era sgombra e libera dal consueto traffico di camion e furgoni dei giorni feriali.

La denuncia era arrivata proprio dai residenti della zona, che lamentavano la continua presenza (poi smentita dalle forze dell'ordine) di gare tra giovanissimi centauri della zona, in particolare durante il fine settimana.