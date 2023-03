Cristian morto durante una gara di velocità, al funerale gli amici organizzano un corteo in moto Oggi venerdì 17 marzo si sono tenuti i funerali di Cristian Donzello, il 16enne monzese morto dopo un incidente durante una gara di velocità in moto a Biassono, nel Monzese.

A cura di Giorgia Venturini

Ad accompagnare oggi venerdì 17 marzo il feretro c'erano tutti i suoi amici organizzati in un corteo con le loro moto. È stato questo l'ultimo saluto a Cristian Donzello, il 16enne monzese morto dopo un incidente durante una gara di velocità in moto a Biassono, nel Monzese. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio nella chiesa di San Rocco a Monza.

Lo schianto con la moto contro un’auto ferma

A poche ore dall'incidente già i suoi compagni di scuola avevano appeno uno striscione fuori dal Centro di Formazione Professionale Achille Grandi a Sesto San Giovanni (Milano): "Sei sempre con noi Donze, forever Bro". Intorno, fiori e biglietti d'addio. Oggi invece l'ultimo saluto.

I suoi amici si sono presentati fuori dalla chiesa in sella alle loro moto. In silenzio, le mani sul manubrio delle loro motociclette, contemporaneamente sul gas e sul freno. Poi hanno invaso l'aria di fumo bianco. Tantissime le persone che hanno partecipato alla celebrazione dei funerali.

A fine messa la sorella di Cristian ha detto: "Volevi essere il meccanico più un gamba, sappi amore mio che tua sorella sarebbe stata la tua prima fan". E poi ha aggiunto: "Hai lasciato un vuoto immenso, un dolore lancinante che non si placherà. Amavo che tu avessi tante passioni, una seguiva l'altra". Infine sul sagrato della chiesa sono stati fatti volare palloncini bianchi, rossi e blu.

L'ipotesi di una gara clandestina

Intanto procedono le indagini per far luce su quanto accaduto. In un primo momento, stando ai video girati sul posto, si era ipotizzata una corsa clandestina. Poi smentita a Fanpage.it dal sindaco che ha spiegato che in zona si ritrovano i ragazzi nel pomeriggio con le loro moto: nulla che lasciasse pensare a qualcosa di illegale. Spetterà ora alle forze dell'ordine dare le prime conferme su quanto accaduto.