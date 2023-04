Chi era Mattia Maiocchi, il 19enne morto in un incidente in moto dopo una cena con gli amici Mattia Maiocchi è morto nella serata di giovedì 30 marzo in un incidente stradale. Stava tornando da una cena con gli amici quando si è schiantato con la sua moto contro un’auto.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Mattia Maiocchi il 19enne che nella serata di giovedì, 30 marzo, ha perso la vita dopo un incidente con la sua moto. Era andato a cena con gli amici e stava percorrendo la strada provinciale 159 Sordio-Bettola per tornare a casa. Arrivato a Mediglia, nel Milanese, si è scontrato frontalmente con un'Alfa Romeo guidata da un coetaneo. Trasportato in condizioni disperate in ospedale, Maiocchi è morto poco dopo. Illeso l'altro ragazzo.

La passione per le moto di Maiocchi

Maiocchi viveva a Melegnano con la sua famiglia. Terminati gli studi, aveva iniziato a lavorare da circa un mese in un'azienda di Fombio, nel Basso Lodigiano. Aveva la passione per le moto e anche quella sera era in sella della sua Ktm. Era nipote di Marcella Micelli, attivista del Movimento 5 Stelle.

Mattia Maiocchi, 19 anni (foto da Facebook)

L'impatto con l'Alfa Romeo è stato violentissimo. Da una prima ricostruzione pare che il 19enne alla guida, di origine ucraina e residente a San Donato Milanese, avesse tentato un sorpasso azzardato invadendo la corsia opposta.

Dopo lo scontro, la Ktm di Maiocchi si è spezzata in più parti, facendolo volare per diversi metri. L'auto, invece, è finita sul campo a bordo strada con la parte frontale distrutta.

Le indagini della Procura

All'arrivo dei soccorsi, con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, le condizioni di Maiocchi erano già disperate. Hanno tentato la rianimazione sul posto e lo hanno poi trasportato fino all'ospedale Predabissi di Melegnano. Lì è morto poco dopo il suo arrivo.

Sull'incidente sta indagando la Procura di Lodi che ha disposto l'esame autoptico sulla vittima. Quello che resta della moto e dell'auto è stato posto sotto sequestro. I rilievi, invece, sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di San Giuliano con i colleghi di Peschiera Borromeo.