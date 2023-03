Il video dell’incidente in cui è morto il 16enne Christian Donzello: l’ipotesi della gara clandestina Ad avvalorare la tesi della gara clandestina di moto tra giovanissimi, adesso, spunta anche un video registrato con un cellulare: una ripresa del momento in cui Christian Donzello, il 16enne morto nella zona industriale di Biassono, impatta contro la vettura. Intorno altre moto e tanti ragazzi.

Era più di un'ipotesi, quella che circolava tra i residenti della zona e sui social. Ad avvalorare la tesi della gara clandestina di moto tra giovanissimi, adesso, spunta anche un video registrato con un cellulare: una ripresa del momento in cui Christian Donzello, il 16enne morto dopo lo schianto contro un'auto nel pomeriggio di domenica 12 marzo, impatta contro la vettura nel lungo rettilineo di Via Friuli, a Biassono (Monza e Brianza).

Il video dello schianto contro l'automobile

Intorno a lui un'orda di ragazzini, altri presenti sulle moto da cross, tanti spettatori a bordo strada. In mezzo, sull'asfalto di quella zona industriale, i mezzi a due ruote che corrono.

Uno di loro, dalle immagini del video, è Christian Donzello: parte a tutta velocità sulla sua moto Enduro 125, corre dritto fino a impattare violentemente contro un'automobile: è una Volksvwagen Polo grigia che, svoltando verso sinistra, compare nella traiettoria delle motociclette.

Dopo di lui, prende in pieno il cofano della macchina anche un altro centauro: al contrario di Christian, che viene trasportato al San Gerardo di Monza in condizioni disperate, riporterà solo qualche ferita superficiale. È un ragazzo di Carate Brianza, ha 18 anni.

Diversa la sorte del 16enne, che muore in ospedale dopo un giorno di agonia. E sulla vicenda, adesso, i Carabinieri di Monza vogliono vederci chiaro: soprattutto sull'ipotesi della gara clandestina, denunciata come fenomeno ormai abituale dagli abitanti dei dintorni (affermazione, per il momento, smentita dalle forze dell'ordine ma confermata dal sindaco del paese).

L’incidente a Biassono

Le gare di moto per giovani appassionati

Fenomeno non abituale ma ormai quasi certo, per quella domenica 12 marzo. Un ritrovo di giovani appassionati di moto truccate che si riuniscono per esibirsi in gare e dimostrazioni di abilità e destrezza.

"Andiamo a sgasare", l'invito che si legge nelle chat. Impennate, rombate, sfide ad alto tasso di velocità. Una sfida fatale per Christian, se l'ipotesi fosse definitivamente confermata.