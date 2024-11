video suggerito

Morto Enrico Tavernini a 57 anni: l'attore e regista di Riva del Garda era malato Punto di riferimento della scena culturale locale, Enrico Tavernini ha dedicato tutta la sua vita al teatro. Fondatore della Compagnia delle Nuvole, a Riva del Garda condivideva la passione del palcoscenico con le nuove generazioni.

È morto Enrico Tavernini, attore, regista e autore teatrale di Riva Del Garda (Brescia). L'uomo, che si è spento a Trento nel pomeriggio di lunedì 19 novembre, aveva 57 anni ed era malato da tempo. La notizia della scomparsa dell’attore, tra i protagonisti della scena culturale della zona, ha colpito l'intera comunità locale.

Fondatore della Compagnia delle Nuvole, con la sua creatività ha sempre lavorato per far conoscere e diffondere la cultura del teatro, in particolare tra i ragazzi. Lascia in eredità un laboratorio teatrale per gli studenti delle scuole di Riva del Garda che aveva creato 20 anni fa, e che viene oggi portato avanti da altri artisti della zona.

L'annuncio della morte e le reazioni per la scomparsa

“Sono colpita e dispiaciuta per la scomparsa di Enrico Tavernini, noto e apprezzato attore, performer e autore teatrale, che da anni collaborava con il Comune e con la biblioteca di Riva del Garda, in particolare con la rassegna ‘Apparizioni'”, lo ha ricordato con un lungo post la sindaca di Riva Cristina Santi. "“Enrico era una delle persone più vive e piene di energia che conoscessi, con una creatività infinita e graffiante, originale e densa di significato. Con la Compagnia delle Nuvole ha fatto davvero tanto per tutti noi, e adesso sono sicura che lassù, proprio tra le nuvole, continuerà a vivere nella gioia e nell’armonia”.

La carriera di Enrico Tavernini, attore e regista di Riva del Garda

Nato nel 1967 a Riva del Garda, Tavernini ha dedicato la sua vita al teatro, diventando una figura centrale della scena culturale locale. Dopo aver studiato teatro lontano dalla sua città natale, è tornato sulle sponde del Benaco per condividere la sua passione con le nuove generazioni. Fondatore della Compagnia delle Nuvole, ha creato un laboratorio teatrale che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di Riva del Garda, formando decine di artisti emergenti. La sua capacità di ispirare e motivare i giovani è stata una costante nel suo lavoro artistico, e ha contribuito a rendere il teatro accessibile e stimolante per chiunque.