Muore a 26 anni il pianista Antonio Atriano: "Se ne va un talento smisurato" È morto a 26 anni, il pianista Antonio Atriano. Il 26enne era originario di Castiglione Delle Stiviere (Mantova) e pochi mesi fa aveva scoperto di avere un tumore. Era considerato una giovane promessa della musica.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook Coro Armonia Segreta

Nella giornata di lunedì 28 ottobre è morto a 26 anni, il pianista Antonio Atriano. Il 26enne era originario di Castiglione Delle Stiviere, un comune che si trova in provincia di Mantova. Il giovane, purtroppo, è morto a causa di un tumore che era stato scoperto pochi mesi fa. Il ragazzo era molto conosciuto ed era considerato una giovane promessa della musica.

Atriano aiutava i genitori nella gestione del ristorante di famiglia. Inoltre si era diplomato nel 2022 al Conservatorio ed insegnante in una scuola di musica proprio a Castiglione delle Stiviere. Inoltre si esibiva in diversi concerti. Tra gli ultimi, c'era stato al Teatro Sociale durante l'inaugurazione di una mostra fotografica. A giugno aveva suonato nell'esedra di Palazzo Te sempre a Mantova.

Alcuni mesi fa ha poi scoperto di avere un tumore. Purtroppo è deceduto lunedì. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità che lo conosceva. L'assessore alla cultura Massimo Lucchetti ha detto: "Con lui se ne va oltre che un amico, un talento smisurato, con il quale avevamo collaborato come amministrazione comunale nel 2022 in occasione di un evento tenutosi al Teatro Sociale. Antonio era davvero un orgoglio per la nostra città e per la sua famiglia, che abbraccio e sostengo con tutto il cuore".

All'assessore si è unito anche il Coro Armonia Segreta che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Il Coro Armonia Segreta si unisce al dolore dei familiari e degli amici per la scomparsa prematura del Mº Antonio Atriano.Antonio ci ha visti nascere e crescere, accompagnandoci al pianoforte in numerosi concerti, sempre con grande maestria e professionalità.Musicista sensibile e raffinato, una persona di rara bontà e gentilezza a cui tutti i coristi si sono affezionati fin da subito. Antonio, ci mancherai molto, sarai sempre nei nostri cuori". I funerali si sono svolti questa mattina nel duomo di Castiglione.