Morto a 27 mesi in ospedale, la famiglia di Manuel: “Dopo 3 anni non sappiamo ancora il perché” Manuel è morto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2020 all’ospedale Maggiore di Lodi. Aveva 27 mesi e accusava forti dolori addominali. Dopo tre anni e mezzo, la sua famiglia non conosce ancora le cause del decesso del piccolo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Manuel si era sentito male in casa, a Sant'Angelo Lodigiano, la sera dell'8 febbraio 2020. Poche ore più tardi, il piccolo di appena 27 mesi, è deceduto all'ospedale Maggiore di Lodi dopo essere stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con forti dolori all'addome. Dopo tre anni e mezzo, i suoi genitori non sanno ancora come sia potuta accadere una simile tragedia. La Procura di Lodi aveva aperto un'indagine conoscitiva per capire le cause del decesso di Manuel, ma questa non ha ancora portato risposte.

Ancora nessun accertamento obiettivo

Come riportato dal quotidiano Il Cittadino, il legale della famiglia di Manuel ha chiesto una maggiore attenzione su questo caso ricordando come ancora non sia avvenuto un accertamento obiettivo sulle cause del decesso. Al momento, sarebbe tutto rimesso a una perizia disposta dal giudice nell’ambito di una causa civile per chiedere i danni.

In seguito al decesso di Manuel, era emerso che il piccolo avrebbe avuto problemi di diarrea e vomito nei giorni precedenti, tanto che sarebbe stato visitato all'ospedale di Pavia. Cosa che, però, la famiglia aveva negato affermando che il bambino stava bene prima dell'8 febbraio.

Le possibili cause della morte di Manuel

Poi quel giorno avrebbe iniziato ad accusare forti dolori all'addome che hanno portato al ricovero e infine alla morte del bambino. Lo stesso direttore generale dell’Asst Lodi, Massimo Lombardo, aveva richiesto che venisse effettuata un'autopsia per capire le cause del decesso. Questa, però, era stata bloccata e poi rinviata dalla Procura che nel frattempo aveva aperto un’indagine conoscitiva in seguito all'esposto presentato dalla famiglia di Manuel.

L'ipotesi che era stata formulata era incentrata sul sospetto che il piccolo potesse aver contratto il morbo di Crohn, una malattia infiammatoria cronica dell’intestino. Oppure ancora che potesse essersi trattato di un infarto intestinale. A tre anni e mezzo dal decesso, nessuna di queste è diventata certezza.