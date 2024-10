video suggerito

Morte Liam Payne, a Varese i fan si danno appuntamento per ricordarlo: quando accadrà Domani sera, domenica 20 ottobre, a Varese si svolgerà un incontro per ricordare Liam Payne, il cantante degli One Direction morto in un hotel in Argentina.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 20 ottobre a Varese si svolgerà un momento per ricordare Liam Payne, l'ex cantante britannico degli One Direction che è morto in un hotel in Argentina. I fan hanno deciso di organizzare un evento in sua memoria in piazza Monte Grappa. L'evento inizierà alle 19 e terminerà alle 21.

Come riportato dal quotidiano VareseNews, i fan si sono organizzati attraverso il passaparola: hanno organizzato tutto via social e WhatsApp. Durante la giornata di domani si cercherà di omaggiare sia la carriera che la vita dell'artista. In particolare modo verranno cantati i brani più noti, che hanno emozionato milioni di persone in tutto il mondo. Le organizzatrici dell'iniziativa hanno dato anche delle linee guida.

Hanno chiesto a chi parteciperà di indossare qualcosa di rosso proprio per ricordare il colore del microfono del cantante: "Ci troveremo per poter cantare le sue canzoni tutte insieme un’ultima volta", hanno scritto le ideatrici dell'evento. Le giovani hanno poi ricordato che "Il dolore di noi che lo abbiamo seguito dai primi anni è qualcosa di logorante, che ha trovato serenità solo nella condivisione con altre ragazze che, come noi, stavano provando dolore".

Non è ancora chiaro quante persone riusciranno a raggiungere la piazza per cantare i brani più noti di Liam Payne. Sicuramente si prospetterà un pomeriggio di musica, tristezza ma soprattutto condivisione tra i fan.