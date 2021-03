"Stop immediato a somministrazione AstraZeneca in Lombardia". La conferma ufficiale alla sospensione del vaccino inglese-svedese arriva anche da Regione Lombardia. La vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha precisato: "In ottemperanza alle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), ho dato disposizione al direttore generale dell'assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti". Qualche ora prima infatti Aifa ha vietato l’utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia per motivi precauzionali dopo alcuni casi sospetti. Così ha fatto la Lombardia.

Rimandati a casa gli insegnanti pronti per il vaccino

Al 10 marzo in giacenza erano 243mila dosi e in Lombardia erano attese 350mila dosi per la fine di marzo. Qui erano state utilizzate per vaccinare le forze dell'ordine, il mondo della sanità della fase 1 bis e il personale scolastico e universitario. Dopo la decisione dell'Aifa invece gli insegnanti che erano in fila al Museo della Scienza e della Tecnologia, la Fabbrica del Vapore, l’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni sono stati rimandati a casa. Dati alla mano: ad oggi in Lombardia sono stati vaccinati 43.412 operatori del mondo della scuola con Astrazeneca, a fronte di 217.862 adesioni.

Pochi giorni fa Pavesi aveva ribadito la sicurezza del vaccino

Sulla sicurezza o meno del vaccino si sta discutendo proprio in queste ore. Se l'Agenzia Italiana del Farmaco ordina la sospensione delle dosi in attesa del parere di Ema che arriverà domani, dall'altra l’Organizzazione mondiale della Sanità "non ci sono prove che gli incidenti che coinvolgono i coaguli di sangue siano causati dal vaccino anti Covid AstraZeneca". Solo venerdì scorso il direttore generale dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi aveva precisato che "il vaccino Astrazeneca è sicuro, avanti con le vaccinazioni". Nei giorni scorsi però anche da Regione Lombardia era arrivato l'ordine di ritirare il lotto ABV2856 tanto discusso, e già segnalato da Aifa, anche se "ad oggi non sono state registrate particolari segnalazioni da parte dei pazienti inoculati", aveva ribadito Pavesi. Ora anche il Pirellone si deve attendere alla linea nazionale in attesa che venga fatta chiarezza sulla sicurezza del vaccino. Intanto però in Lombardia non sono stati segnalati casi sospetti.

Oggi inaugurato il drive through dell'esercito e già rischia di fermarsi

La decisione si sospendere il vaccino AstraZeneca arriva nello stesso giorno in cui veniva inaugurato il drive through dell'esercito in via Novara a Milano, in prossimità del Parco Trenno, e utilizzato dallo scorso autunno per i tamponi. E ora neanche il tempo di iniziare che tutto rischia già di fermarsi. I primi a presentarsi sono proprio i docenti, con il vaccino AstraZeneca. Il sistema prevede una sorta di "catena di montaggio" dall'accettazione alla somministrazione: tutto in 5 minuti senza scendere dall'auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l'attesa all'interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse.