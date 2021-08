Moratti: “In Lombardia 6,5 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid” Oltre 6 milioni di cittadini lombardi hanno completato il ciclo anti-Covid: ad affermarlo è la vicepresidente e assessora regionale al Welfare Letizia Moratti: “Si tratta del 72 per cento degli oltre 8,9 milioni di lombardi che possono rivedere il vaccino”. Per la vicepresidente questo è “un risultato straordinario”.

A cura di Ilaria Quattrone

Moratti: Risultato davvero straordinario

"Si tratta di un risultato straordinario se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere. Non per questo – continua la vicepresidente – ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività". Moratti poi rivolge anche un appello: "Vaccinatevi e convincete gli altri a farlo. È un gesto di amore e solidarietà vera".

Oltre il 60 per cento dei giovani ha aderito alla campagna vaccinale

Prosegue a gonfie vele la campagna vaccinale tra gli adolescenti: al momento si tratta del 65 per cento dei giovani. Le vaccinazioni proseguono nonostante la pausa estiva: "Regione Lombardia – fanno sapere dell'assessorato – in accordo con la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha scelto di proseguire la campagna, anche con i giovani, mediante l'adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto".

Dallo scorso 16 agosto è inoltre attiva la parte della piattaforma dedicata agli studenti universitari che avranno delle agende prioritarie dedicate per i vaccini: "L’accesso alla prenotazione – spiega l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala – sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo".