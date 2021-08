Lombardia, sono 495mila gli under 19 che hanno aderito alla campagna vaccinale Sono 495mila gli adolescenti lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale, sono il 65 per cento. Nel dettaglio, di questi 379.699, ovvero circa il 50 per cento, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani, cioè il 30 per cento, che hanno già completato il ciclo vaccinale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Continua senza sosta la vaccinazione anti Covid per gli adolescenti. Ad oggi – come precisa l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia – sono poco meno di 495mila gli adolescenti lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale: sono il 65 per cento. "Di questi 379.699, ovvero circa il 50 per cento, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani, cioè il 30 per cento, che hanno già completato il ciclo vaccinale". Le vaccinazioni stanno andando avanti nonostante il periodo estivo: "Regione Lombardia – continuano dall'assessorato – in accordo con la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha scelto di proseguire la campagna, anche con i giovani, mediante l'adesione con prenotazione sul portale dedicato, a cui segue la somministrazione entro 48 ore presso il centro prescelto". Nel dettaglio spiegano che questa scelta di organizzazione permette di controllare meticolosamente l'agenda: solo così è possibile evitare possibili assembramenti nei punti vaccinali con inutili perdite di tempo. "Vengono infatti fissati appuntamenti veloci con giorno e ora chiari".

Vaccino garantito anche per studenti stranieri universitari

Regione Lombardia ha attivato dallo scorso 16 agosto sulla piattaforma ufficiale della campagna vaccinale una parte dedicata alla sezione dedicato agli studenti universitari lombardi. Gli studenti universitari infatti avranno a disposizione delle agende prioritarie dedicate per i vaccini anti-Covid. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala. "L’accesso alla prenotazione – spiega Sala – sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di Tessera Sanitaria ma con Codice Fiscale o altro Codice Identificativo".