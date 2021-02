Montanaso Lombardo, prende a pugni la convivente e poi cerca di mordere un carabiniere: arrestato

Ha prima preso a pugni la convivente davanti ai suoi figli e poi ha cercato di mordere uno dei carabinieri arrivati in aiuto della donna. Per l’uomo così, un cittadino marocchino di 28 anni, sono scattate le manette: si trova ora in carcere a Lodi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 28enne era ospite della donna da qualche giorno.