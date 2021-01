Un uomo di 30 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti della sua compagna. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, però, sono almeno altre tre le donne vittime della sua violenza, tra cui la madre.

Le indagini dei poliziotti del Commissariato Porta Genova sono iniziate nell'autunno del 2019, a seguito della denuncia di una ragazza continuamente picchiata dall'uomo che la accusava di avere una relazione clandestina. L'uomo l'aveva picchiata violentemente ma era in qualche modo riuscito a farsi perdonare dalla medesima. Secondo la testimonianza della vittima resa alla polizia, però, il 30enne – un cittadino italiano – aveva ripreso a pestarla con intensità a distanza di poco tempo. In un'occasione, addirittura, l'uomo ha quasi obbligato la compagna ad accompagnarla al pronto soccorso per essere certo che la versione fornita dalla donna per spiegare i traumi subiti seguissero la narrazione di una caduta in bicicletta.

I controlli degli agenti hanno quindi concesso di accertare che le violenze dell'uomo non erano il primo atto violento. Infatti, il 30enne era già sorvegliato speciale ed abituale consumatore di alcolici e droghe, oltre a scoprire che era già stato condannato per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e maltrattamenti nei confronti della madre. Questa, infatti, è stata ripetutamente pestata e vessata con violenza psicologiche giornaliere. Allora, era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia. Ma i poliziotti hanno ulteriormente scavato nel passato dell'uomo, aggiungendo un altro capitolo della triste storia di violenze perpetrate.

Nel giugno del 2019, infatti, gli agenti del Commissariato Porta Genova erano intervenuti nell'abitazione di una ragazza, compagna del 30enne, certificando la violenza appena consumatasi ai suoi danni. Il 30enne l'aveva picchiata talmente forte da indurla a scappare sul pianerottolo per invocare aiuto. I soccorritori del 118 l'avevano portata al pronto soccorso per curare i numerosi lividi sul suo corpo. Infine, un'altra vittima, residente in Veneto, è stata picchiata selvaggiamente dal 30enne poiché sospettava che lei avesse un altro compagno. L'ha colpita talmente forte da provocarle danni all'occhio sinistro.