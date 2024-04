video suggerito

Molotov lanciata nel parcheggio della caserma: distrutta l'auto di un carabiniere È stata lanciata una bottiglia incendiaria contro l'automobile di un carabiniere in servizio nella stazione di Chiesa in Valcamenco, comune che si trova in provincia di Sondrio.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella notte tra sabato 13 aprile e domenica 14 aprile è stata lanciata una bottiglia incendiaria nel parcheggio di una caserma dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco, che è un comune che si trova nella provincia di Sondrio. L'automobile di un militare è andata completamente distrutta. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per poter risalire all'identità del responsabile.

L'episodio si è verificato intorno all'1.30 di notte. Il veicolo – una Bmw serie 1 – era parcheggiato in via Squadrani, negli spazi riservati alle forze dell'ordine. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il proprietario è in servizio da un anno nella stazione della località turistica che è a pochi chilometri dalla città di Sondrio.

A un certo punto, nel cuore della notte, qualcuno ha lanciato la molotov contro il mezzo che è andato completamente distrutto. Le fiamme sono state domate dai vigili de fuoco. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, i carabinieri di Sondrio, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

In questo modo si potrà risalire all'autore o agli autori di questa incresciosa azione. Non è infatti escluso che ad agire sia stato un gruppo e non un singolo. Una volta che la notizia è stata diffusa, è stata espressa massima solidarietà ai militari. Tra coloro che si sono recati sul posto, c'è anche il prefetto Roberto Bolognesi. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sulla vicenda.