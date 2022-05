Molestate e palpeggiate, si nascondono sul bus: il conducente chiama la polizia, 31enne arrestato Un uomo di 33 anni ha molestato e palpeggiato un gruppo di tre ragazze: le 19enni hanno trovato riparo su un autobus. Il conducente ha quindi chiamato le forze dell’ordine e l’aggressore è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

La loro sarebbe dovuta essere una serata tranquilla: un venerdì passato tra amiche tra le vie della loro città. Invece però si è trasformato in un incubo. Ieri sera, venerdì 13 maggio, un gruppo composto da tre ragazze si trovava vicino alla stazione centrale di Milano. A un certo punto, intorno alle 3.30 di notte, il trio è stato avvicinato da un uomo che le ha importunate e palpeggiate. Le ragazze – tutte e tre 19enni – sono riuscite a scappare e trovare riparo su un autobus.

Il conducente ha chiamato le forze dell'ordine

È stato proprio il conducente ad aiutarle e chiamare la polizia: l'uomo – che secondo gli accertamenti sarebbe senza fissa dimora – le aveva seguite fin dentro l'autobus. Una volta ricevuto l'allarme, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno fermato l'aggressore: le ragazze hanno raccontato che, mentre tornavano a casa e stavano aspettando un mezzo in piazza IV novembre, l'uomo ha iniziato a importunarle fino a quando a due di loro, ha messo anche le mani addosso.

L'uomo arrestato dovrà rispondere di violenza sessuale

Da lì la corsa verso l'autobus della linea notturna, N42, e la telefonata dell'autista alle forze dell'ordine. Il 33enne è stato quindi arrestato e portato in carcere dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo dovrà adesso rispondere dell'accusa di violenza sessuale ai danni delle tre giovani. Per quanto riguarda le ragazze, sembrerebbe che non sia stato necessario per nessuna il trasferimento in pronto soccorso. Resta comunque la paura e il trauma per quanto vissuto e per quella che doveva essere una normale serata in compagnia.