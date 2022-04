Personal trainer palpeggiata e molestata a Milano: fermato un uomo di 27 anni Il 27enne, dopo aver molestato e palpeggiato la personal trainer, ha aggredito e provato a rapinare un’altra donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Avrebbe avvicinato una donna e poi l'avrebbe palpeggiata. Subito dopo avrebbe aggredito un'altra ragazza e provato a rapinarla: è quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 14 aprile, a Milano. Per questi due episodi è stato fermato un uomo di 27 anni. L'arrestato dovrà rispondere di violenza sessuale e tentata rapina. Il 27enne si trova adesso al carcere di San Vittore dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le due donne, fortunatamente, non hanno riportato lesioni.

Ha palpeggiato una personal trainer in Porta Lodovica

Gli episodi contestati sono due: il primo è avvenuto in piazzale di Porta Lodovica ai danni di una 27enne. La ragazza, che lavora come personal trainer, è stata aiutata dagli amici che hanno messo in fuga l'uomo. Il secondo si è verificato in Corso Italia: l'uomo ha bloccato un'altra donna, una 31enne, e l'ha buttata a terra portando via dalla sua sacca della palestra un paio di scarpe. Anche in questo caso è stato un passante a farlo scappare. La refurtiva della 32enne è stata recuperata.

Il tentativo di rapina nei confronti di una 31enne

Entrambi gli episodi sono stati quindi segnalati ai Carabinieri. I militari, arrivati sul posto e dopo aver constatato che non ci fosse nessun ferito, hanno immediatamente avviato le ricerche in zona. Poco dopo, attorno alle 21.30, lo hanno trovato e arrestato. Portato negli uffici della caserma, hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso: il 27enne risulta essere senza fissa dimora ed avrebbe diversi precedenti penali sia contro il patrimonio che contro la persona. È stato quindi portato in carcere.