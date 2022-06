Ha palpeggiato almeno sei donne in strada: arrestato molestatore seriale di 25 anni Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Milano perché ritenuto un molestatore seriale: avrebbe palpeggiato almeno sei donne.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Avrebbe palpeggiato almeno sei donne in strada a Milano: è questa l'accusa formulata nei confronti di un ragazzo di 25 anni che è stato quindi arrestato e che adesso sta scontando, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Patrizia Nobile, i domiciliari. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti, le violenze sarebbero iniziate nell'autunno del 2021.

Il 25enne sottoposto a una perizia psichiatrica

Dopo che le vittime hanno denunciato quanto subito, gli investigatori del commissariato Garibaldi-Venezia si sono attivati per cercare di risalire all'autore: nelle ultime settimane, nella zona proprio di via Melchiorre Gioia, erano apparsi inoltre alcuni volantini che segnalavano la presenza di un ragazzo di 25 anni che molestava le passanti. Dopo aver rintracciato il presunto autore e averlo arrestato, gli inquirenti hanno scoperto che il ragazzo soffre di problemi di natura psichica e che è seguito dagli specialisti di un centro psicosociale. L'uomo è stato quindi sottoposto a una perizia psichiatrica così da poter verificare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari

Dalla perizia, come riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", è emerso che il 25enne soffra di un vizio parziale di mente. Per questo motivo, il pubblico ministero Giovanni Tarzia – coordinato dall'aggiunto Letizia Mannella – ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, la misura degli arresti domiciliari che è stata eseguita nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno.