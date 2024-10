video suggerito

Molesta una collega fino a farle cambiare abitudini: 58enne ammonito per violenza psicologica Negli ultimi giorni il Questore di Sondrio ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 58enne accusato di violenze e minacce nei confronti di una collega. L’uomo affronterà un percorso di riabilitazione nei centri specializzati presenti sul territorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi, il Questore di Sondrio ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 58enne che si è reso responsabile di violenza e molestie nei confronti di una collega che è stata costretta a cambiare abitudini di vita per poter salvaguardare la sua salute psicofisica. L'uomo dovrà sottoporsi a un percorso di recupero finalizzato scoraggiarne ulteriori comportamenti illeciti.

Nelle stesse ore un ulteriore provvedimento di ammonimento era stato adottato nei confronti di un 26enne accusato di violenze domestiche.

Le molestie nei confronti della collega

Il provvedimento è stato adottato dal Questore nei confronti di un 58enne che si è reso responsabile di violenza psicologica e molestie nei confronti di una collega che è stata costretta a a cambiare le proprie abitudini di vita per poter salvaguardare la propria persona. L'uomo sarà costretto a partecipare a un percorso di recupero in uno dei centri specializzati.

Qualora le molestie e le vessazioni dovessero continuare il 58enne sarà sottoposto a sanzioni penali.

Il 26enne che picchiava i nonni

Il provvedimento è stato adottato anche nei confronti di un giovane di 26 anni, residente in provincia di Sondrio, che si è reso responsabile di atti di violenza domestica nei confronti dei nonni. Il ragazzo, anche a causa della sua tossicodipendenza, picchiava e insultava i due anziani, mettendo a dura prova la convivenza di quest'ultimi con il nipote. In una circostanza gli episodi si erano verificati anche nei confronti della madre che aveva tentato di difendere i genitori.

Cos'è il provvedimento di ammonimento?

Il provvedimento di ammonimento consiste nell’imposizione, rivolta dal Questore all’autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui. Il destinatario deve partecipare a un percorso che ha come obiettivo la consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte che si deve svolgere in uno dei centri specializzati presenti sul territorio in questione.