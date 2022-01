Molesta e palpeggia una 16enne in strada: denunciato un uomo di 62 anni Una ragazza di 16 anni è stata molestata da un uomo di 62 anni a Monza: l’avrebbe avvicinata e palpeggiata. A salvarla gli agenti della polizia locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

L'ha molestata e palpeggiata in strada, ma lei è riuscita a scappare e trovare rifugio in un negozio. L'episodio si è verificato nella serata di martedì 4 gennaio a Monza. Vittima delle molestie è una ragazza di appena 16 anni. L'aggressore invece sarebbe un uomo di 62 anni che è stato denunciato. Per lui le accuse sono di violenza sessuale ai danni di minore, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'intervento dei vigili urbani

Intorno alle 19, la 16enne è uscita da un negozio di corso Milano. A un certo punto un uomo le si è avvicinato e ha iniziato a palpeggiarla. La ragazza ha iniziato a urlare e tentato in tutti i modi di difendersi. Fortunatamente, nelle vicinanze, c'erano gli agenti della polizia locale di Monza. I vigili hanno fermato l'uomo che però si è scagliato contro loro sostenendo di non aver fatto nulla di male. Nonostante l'intervento della polizia, l'uomo avrebbe continuato ad avvicinarsi alla ragazza. La giovane, nel frattempo, si era nascosta in un negozio ed è stata raggiunta dalla madre. I vigili hanno poi portato via il 62enne, residente nella provincia di Monza e Brianza, che è stato così denunciato. Anche negli uffici di via Marsala, dove è stato identificato, l'uomo avrebbe continuato a insultare le forze dell'ordine. Dagli approfondimenti, è poi emerso che aveva dei precedenti.

A Milano una 19enne molestata da 30 ragazzi

La notte di Capodanno una ragazza di 19 anni è stata accerchiata e molestata da un gruppo di trenta ragazzi. Nessuno di loro, è stato però identificato. Le forze dell'ordine li stanno ancora cercando: gli inquirenti infatti stanno analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Secondo una prima ricostruzione, la 19enne sarebbe stata raggiunta dai ragazzi che avrebbero iniziato a palpeggiarla e strapparle i vestiti. A salvarla sono stati i poliziotti che sono intervenuti sul posto, ma i giovani sono riusciti a scappare.