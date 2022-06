Minorenni molestate su un treno: potrebbero esserci molte più vittime Per la Procura di Verona che ha aperto due fascicoli, uno sulle molestie e un altro sulla maxi rissa in spiaggia, potrebbero essere di più le ragazze violentate sul treno partito da Peschiera del Garda.

A cura di Ilaria Quattrone

Potrebbero essere molte di più le vittime molestate sul treno partito, nella giornata del 2 giugno, da Peschiera del Garda (Verona) e diretto a Milano: "Le vittime sarebbero "più numerose rispetto alle cinque che hanno sporto denuncia, almeno il doppio", afferma il procuratore reggente di Verona Bruno Francesco Bruni.

L'appuntamento programmato su TikTok

Nei giorni precedenti alla Festa della Repubblica, alcuni giovani si erano dati appuntamento a Peschiera su TikTok: il 2 giugno, si erano poi riversati migliaia di ragazzini in spiaggia. Questi avrebbero poi dato inizio a una rissa, sedata poi dalle forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa, e si sarebbero resi responsabili di alcuni danneggiamenti: a causa delle molestie e dei vandalismi, la Prefettura di Brescia ha disposto l'intensificazione dei controlli nelle principali stazioni di partenza.

Le due inchieste aperte dalla Procura di Verona

La decisione è arrivata a seguito di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Domani, mercoledì 8 giugno, invece i sindaci della provincia di Verona si riuniranno con il prefetto per discutere sempre di sicurezza e viabilità. Dal punto di vista giudiziario, proseguono le indagini della Procura di Verona – la competenza spetta a loro – che ha aperto due fascicoli separati: uno per rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina e un secondo invece per molestie sessuali. Per il momento, entrambe le inchieste sono contro ignoti: nel secondo caso, inoltre, nessuna delle ragazze è riuscita a riconoscere dalle foto o dai video coloro che le avevano molestate.