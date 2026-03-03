Minorenne sequestrato, picchiato e rapinato in un capannone nel Milanese: 3 arresti

I carabinieri hanno arrestato 3 ragazzi ritenuti i presunti responsabili del sequestro e dell’aggressione subita da un minorenne a ottobre 2025. Per loro le accuse sono sequestro di persona, rapina e furto.

Foto di repertorio

A ottobre 2025 un minorenne è stato fermato per strada a Ferno, un comune in provincia di Varese, ed è stato accerchiato, minacciato con un coltello e sequestrato da tre sconosciuti. Oggi, a quasi cinque mesi di distanza, i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, poco più che maggiorenni, ritenuti i presunti responsabili dell'aggressione. Le accuse a loro carico sono sequestro di persona, rapina e furto.

Dal sequestro all'arresto

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti si sarebbero verificati a Ferno a ottobre dello scorso anno quando il ragazzo, all'epoca minorenne, sarebbe stato avvicinato da tre giovani. È a quel punto che i tre lo avrebbero prima minacciato con un coltello, poi costretto a salire in auto con loro. Da lì gli aggressori lo avrebbero portato a Buscate (Milano), alla volta di un vecchio capannone isolato dove avrebbero picchiato il minore, derubandolo di tutto ciò che aveva con sé, comprese le scarpe.

È allora che la vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. I carabinieri hanno avviato le indagini, volte a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e identificare gli aggressori in fuga. Determinanti per le indagini sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno consentito ai militari di ricostruire il tragitto dell'auto e individuare i tre sequestratori.

Così, nel corso della giornata di ieri, martedì 2 marzo, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei tre con l'accusa di sequestro di persona, rapina e furto.