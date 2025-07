Minacciano la cassiera del supermercato con un coltello e scappano con 500 euro: il video della rapina

Due uomini sono entrati incappucciati all’In’s di via Rota a Monza e, una volta dentro, hanno minacciano la cassiera con un coltello per poi scappare con 500 euro. Il video della rapina.

Sono entrati incappucciati al supermercato, hanno minacciano la cassiera con un coltello e sono scappati con 500 euro. I due rapinatori sono stati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza del locale, l'In's di via Rota a Monza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, lo scorso fine settimana gli operatori della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Monza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne e di un 38enne, entrambi cittadini italiani residenti a Monza, già con precedenti per reati contro il patrimonio, per tre rapine commesse ai danni di esercizi commerciali tra la fine di giugno e gli inizi di luglio.

In particolare, le indagini sarebbero state avviate a seguito della rapina perpetrata all'In's di via Rota a Monza. Come si può osservare dalle immagini delle telecamere del supermercato, in quell'occasione i due soggetti, entrambi con il volto incappucciato e armati di coltello, hanno minacciato la cassiera nel punto vendita intimandole di consegnar loro l'incasso della giornata. Così, i due sarebbero riusciti a rubare oltre 500 euro per poi fuggire a bordo di una piccola utilitaria di colore chiaro con la targa coperta. Dopo la rapina nell'In's di via Rota sarebbero poi state perpetrate altre due rapine: una il primo luglio al "Bar Monza" di via Borsa e l'altra il 3 luglio nuovamente all'In's di via Rota.