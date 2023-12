Minaccia l’ex fidanzata e le incendia l’automobile: arrestato Un uomo di 41 anni è stato arrestato per incendio e atti persecutori perché ha dato fuoco all’auto dell’ex fidanzata che stava perseguitando.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

I carabinieri della compagnia di Pioltello hanno arrestato a Milano un uomo di 41 anni perché ritenuto responsabile di aver perseguitato l'ex compagna. Le indagini sono scattate il 20 novembre scorso dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti vicino casa della donna perché erano state incendiate quattro automobili parcheggiate in quella zona. Tra i veicoli, c'era anche quello della vittima.

I militari di Pioltello e Gorgonzola, coordinati dal Dipartimento Fasce Deboli della Procura, hanno successivamente scoperto che, da venti giorni, la ragazza era soggetta a continue minacce e persecuzioni. Il suo ex fidanzato, il 41enne, si sarebbe infatti più volte appostato sotto casa sua. I rilievi hanno permesso di scoprire il suo coinvolgimento nell'atto incendiario. I magistrati hanno così richiesto l'arresto che è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Per l'uomo, originario di Gorgonzola, sono così scattate le manette per incendio e atti persecutori. Durante le indagini, è però emerso un altro elemento. Sembrerebbe infatti che il 41enne non abbia dato fuoco alle automobili da solo. Potrebbero infatti esserci alcuni complici. I militari, infatti, stanno approfondendo questo aspetto e non è escluso che nelle prossime ore si possano avere maggiori dettagli al riguardo.