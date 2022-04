Minaccia i passanti con un coltello per le vie del centro: fermato un ragazzo di 23 anni Un ragazzo di 23 anni si è messo in mezzo alla strada e ha minacciato con un coltello i passanti lungo via Matteotti e via Piave a Rescaldina, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per le vie di Rescaldina, alle porte di Milano. Un ragazzo di 23 anni si è messo in mezzo alla strada e ha minacciato con un coltello i passanti. I fatti sono accaduti lungo via Matteotti e via Piave: il giovane avrebbe minacciando le auto in transito impugnando in una mano un coltello. Dalle prime informazioni risulta che il 23enne era visibilmente sotto l'effetto dell'alcol: infatti risultava molto agitato tanto da minacciare gli automobilisti e i passanti con un coltello.

Il fermo e il trasporto in ospedale

Subito sul posto si sono precipitati i carabinieri di Rescaldina che hanno bloccato e disarmato il 23enne. Sul luogo anche una ambulanza della croce rossa. I militari hanno calmato il giovane che ha poi deciso di essere trasportato in ospedale per accertamenti: sul caso indagano adesso i militari della compagnia di Legnano che potrebbero procedere d'ufficio nei confronti del 23ennne. Non risultano però feriti. Il 23enne infatti non ha ferito nessuno con il coltello.

Uomo di 41 anni spara un colpo di pistola in stazione

Paura anche ieri sera in provincia di Pavia. Un uomo di 41 anni ha esploso un colpo di pistola alla stazione ferroviaria di Parona, in provincia di Pavia, nella serata di ieri giovedì 14 aprile. Stando alle prime informazioni, l'uomo, originario del Senegal, viaggiava su un treno della linea ferroviaria Milano-Mortara quando ha estratto una pistola per poi nasconderla pochi secondi dopo. Gli altri passeggeri, terrorizzati, hanno subito avvisato il capotreno che a sua volta ha allertato la polizia ferroviaria. Una volta fermato il treno però l'uomo è sceso dal treno e ha sparato un colpo verso la campagna. Immediatamente sul posto si sono precipitati i carabinieri che lo hanno bloccato. L'uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello.