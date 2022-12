Minaccia i passanti con un coltello da cucina in stazione Centrale: fermato Un uomo di 32 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver minacciato con un coltello alcuni passanti in stazione Centrale a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Momenti di panico in stazione Centrale a Milano. Qui nel pomeriggio di ieri martedì 13 dicembre un uomo ha minacciato alcuni passanti con un coltello da cucina per poi fuggire via.

A dare l'allarme è stato un addetto alla sicurezza nello scalo ferroviario. Subito in piazza Duca d'Aosta sono intervenuti i carabinieri che hanno individuato l'aggressore per poi bloccarlo: si tratta di un uomo di 32 anni originario di Tunisi senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Ora l'uomo è stato denunciato per porto abusivo e oggetti atti ad offendere. Per fortuna solo tanto spavento, nessuno passante è rimasto ferito.

Due ragazzi in codice rosso dopo una rissa a Milano

Lo scorso mese è stato arrestato un ragazzo di 24 anni con l'accusa di tentato omicidio e rissa aggravata. La rissa era avvenuta la notte tra il 30 settembre e il primo ottobre 2022 in corso Como a Milano quando erano rimasti coinvolti due giovani.

Uno dei ragazzi feriti era stato accoltellato due volte al torace mentre un altro era stato colpito con almeno tre fendenti al torace e alla spalla. Entrambi erano stati trasferiti in codice rosso, uno all'ospedale Niguarda e uno al San Raffaele. Entrambi erano stati sottoposti a delicati interventi chirurgici d'urgenza. Per giorni erano rimasti in pericolo di vita.

Dalla ricostruzione di quanto accaduto sembrerebbe che la rissa sia esplosa per motivi futili: nessuno delle persone coinvolte si conoscevano tra di loro. Gli investigatori erano riusciti a risalire all'identità dei responsabili grazie ad alcune testimonianze di persone presenti sul luogo di lavoro e all'acquisizione delle immagini di video-sorveglianza.