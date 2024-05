video suggerito

Minaccia e aggredisce dei ragazzi con coltello e forbici: denunciato Un signore di 52 anni è stato denunciato, sanzionato e ora anche indagato, per aver minacciato e aggredito dei giovani con un coltello e delle forbici a Legnano, Milano. Era completamente ubriaco nel momento dell’aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il coltello da cucina e la forbice da lavoro che possedeva l'uomo (foto della Polizia)

Un uomo di 52 anni ha aggredito con un coltello da cucina e delle forbici da lavoro un gruppo di ragazzi a Legnano, in provincia di Milano. Era completamente ubriaco e stava sostando all'interno del suo furgone vicino al maniero di San Domenico quando ha iniziato a minacciare i giovani. È successo in via Nino Bixio nella notte di domenica 19 maggio. L'uomo, un signore italiano, è stato denunciato, sanzionato e indagato.

Gli agenti del Commissariato di Polizia via Gilardelli di Legnano sono stati chiamati da alcuni ragazzi: erano stati minacciati da un uomo con un coltello da cucina e delle forbici da lavoro a pochi passi dal maniero di San Domenico (una casa di campagna adibita a locale e luogo di incontro all'interno della contrada). Una volta arrivati in via Nino Bixio, gli agenti hanno trovato un 52enne, cittadino italiano, completamente ubriaco e riverso sul volante del suo furgone, con tanto di coltello ancora in mano.

L'uomo è stato denunciato, ma anche sanzionato dagli agenti per ubriachezza. Inoltre, è stato indagato per i reati di minaccia aggravata dall'uso di un'arma e per possesso di oggetti atti ad offendere, ovvero le forbici da lavoro e il coltello da cucina. I poliziotti milanesi hanno sequestrato entrambi gli oggetti.

Il coltello da cucina è risultato lungo 22 centimetri, mentre la forbice misurava 14 centimetri di lunghezza. Nei confronti dell'uomo è stato anche notificato l'ordine di allontanamento dal territorio di Legnano per la durata di 24 ore.