Minaccia con un coltello un amico dell’amante: “Ti stacco la testa con le mani” Un uomo di 47 anni è stato denunciato per per porto abusivo di armi e minaccia aggravata perché ha minacciato la sua amante e un amico a Seregno (Monza e Brianza).

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Avrebbe aggredito un amico dell'amante a Seregno, un comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Nel pomeriggio di sabato 1 aprile lo avrebbe minacciato con un coltello e gli avrebbe detto: "Ti stacco la testa con le mie mani". E, per questo motivo, è scattata nei suoi confronti una denuncia per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

Le minacce all'amico dell'amante

Il presunto responsabile è un uomo di 47 anni. Dopo aver visto la ragazza con un amico, si sarebbe presentato sotto casa di quest'ultimo e lo avrebbe minacciato. Avrebbe iniziato a urlare: "Esci fuori da vero uomo, ti stacco la testa con le mie mani". O almeno così raccontano alcuni testimoni. A confermare quanto detto è stata anche l'amante di 39 anni che è stata trovata all'interno del condominio in ansia e impaurita. Il 47enne brandiva, infatti, un grosso coltello in mano. E, per questo motivo, temendo il peggio, sono stati chiamati i carabinieri.

La denuncia

I militari si sono così precipitati sul posto: hanno notato che l'uomo, vedendoli arrivare, aveva nascosto qualcosa dentro una siepe. E lì, hanno trovato un coltello lungo trenta centimetri e venti di lama seghettata. I carabinieri hanno portato il 47enne al Comando. Dagli accertamenti è emerso che l'operaio ha già diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Leggi anche Minaccia le ex con una pistola e le spacca il naso: arrestato dopo giorni di latitanza

Terminate tutte le operazioni, i militari hanno deferito il 47enne in stato di libertà. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di minaccia aggravata. A questa si aggiunge l'accusa di porto abusivo di armi. Il coltello, trovato nascosto nel cortile, è stato sequestrato.