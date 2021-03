Un uomo di 35 anni è stato portato in coma all'ospedale di Rozzano, alle porte di Milano, dopo essere stato vittima di una aggressione. Stando alle prime informazioni, il 35enne era ferito a terra e incosciente all'altezza del civico due di via Marche a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele, sempre a Milano. Allertati i soccorsi verso le 19.30 di ieri giovedì 25 marzo, sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 che hanno trovato l'uomo già in stato comatoso. In pochi secondi è stato caricato sull'ambulanza e trasportato in codice rosso in ospedale.

Trasportato in ospedale per un grave trauma cranico

Resta ancora da chiarire quanto successo: al vaglio dei carabinieri della Compagnia di San Donato, intervenuti anche loro sul posto, l'ipotesi che il 35enne sia stato vittima di un'aggressione che gli ha provocato un trauma cranico e al volto. I lividi infatti hanno lasciato subito pensare a dei colpi ricevuti in testa e in faccia. Ancora da capire però se il suo stato comatoso dipendesse dalla somministrazione eccessiva di alcol o dai colpi subiti. Le indagini dei carabinieri nei prossimi giorni faranno chiarezza: i militari stanno anche cercando di risalire agli autori dell'aggressione.

