in foto: Il tram in fiamme (foto Facebook)

Avrebbero dato fuoco al dispenser gel disinfettante che si trova a bordo dei tram Atm i vandali che poi si sono dati alla fuga lasciando che si sviluppasse così un incendio a bordo del mezzo. È accaduto sulla linea 14 del tram milanese nel pomeriggio di martedì 29 settembre: per fortuna non ci sono stati feriti visto che le fiamme hanno iniziato a propagarsi quando il tram è giunto al capolinea.

A domare le fiamme il tranviere alla guida del tram 14

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto il tram 14 che collega il cimitero Maggiore a Lorenteggio a Milano era diretta al capolinea in direzione sud della città quando dei vandali che al momento non sono stati ancora identificati hanno evidentemente dato fuoco al dispenser che contiene il gel disinfettante per le mani. Un gesto fatto poco prima di uscire dal tram che si è fermato al capolinea proprio di Lorenteggio. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il tranviere che è intervenuto immediatamente con l’estintore in dotazione alla vettura domando il rogo: l'uomo è uscito dalla cabina e ha attivato l'estintore.

Non si sono registrati feriti

La scena è stata immortalata in uno scatto poi condiviso anche sui social. Si tratta di un atto vandalico che per fortuna si è risolto senza nessun ferito ma solo con evidenti danni alla vettura Atm e uno spavento per il dipende dell'Azienda dei Trasporti di Milano, ma che avrebbe potuto anche creare conseguenze più gravi. Ora saranno le forze dell'ordine a indagare sull'accaduto e tentare di rintracciare i vandali che hanno appiccato l'incendio.