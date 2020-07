Proseguono le indagini della squadra mobile di Milano sulla morte di un uomo di 44 anni in una rissa avvenuta nella notte nel quartiere Stadera, alla periferia sud della città. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato provocato da un malore o se si tratti di omicidio.

Rissa nella notte alla Stadera: morto un uomo di 44 anni

Sarà l'autopsia a stabilire se la vittima, un cittadino del Bangladesh, si sia sentita male durante la colluttazione o se sia stata uccisa durante lo scontro. Il corpo non presenterebbe segni di violenza, l'ipotesi principale sarebbe quindi al momento quella dell'improvviso malore.

Sul corpo nessun segno di violenza: l'ipotesi di un malore provocato dall'aggressione

L'allarme è scattato poco prima delle 21.30 di sabato 18 luglio, quando è stato chiesto l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine davanti al mercato comunale di via Montegani. La segnalazione riguardava una rissa tra diverse persone. All'arrivo dell'ambulanza sull'asfalto c'era il corpo dell'uomo privo di sensi, mentre le altre persone coinvolte nel pestaggio erano già fuggite. Le condizioni del 44enne sono apparse subito gravissime: trasportato in ospedale in codice rosso è morto poco dopo il suo arrivo al vicino pronto soccorso del San Paolo.

Accanto al cadavere trovate catene e martelli

Accanto al corpo gli agenti di polizia intervenuti per i primi rilievi hanno trovato delle catene e un martello, utilizzato presumibilmente dagli aggressori durante la rissa. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini della zona per identificare i partecipanti alla rissa. Si tratterebbe di sei persone. Le armi trovate sono state sequestrate.