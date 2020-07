Un uomo di 44 anni è stato ritrovato morto nella serata di sabato 18 luglio in zona Stadera a Milano: l'allarme è scattato poco prima delle 21.30 quando è stato chiesto l'intervento del 118 e delle forze dell'ordine davanti al mercato comunale di via Montegani a causa di una rissa che vedeva coinvolte diverse persone. Quando il personale medico è giunto sul posto si è trovato dinanzi al corpo dell'uomo, un 44enne di nazionalità bengalese, che versava in gravissime condizioni: trasportato in ospedale in codice rosso è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del San Paolo a Milano.

Accanto al cadavere catene e martelli

Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia per i rilievi necessari a chiarire l'accaduto: sul posto oltre al corpo esanime della vittima non vi era nessuno. Poco distante però sono stati rinvenuti delle catene e un martello utilizzato presumibilmente dagli aggressori durante la rissa sulla quale stanno indagando ora gli inquirenti. Gli oggetti sono stati sequestrati e ora dovranno essere analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili e individuare i responsabili.

Si indaga sulle cause della morte

Intanto sul corpo della vittima, un 44enne regolare in Italia, sposato e padre di una ragazza, verrà effettuata l'autopsia che servirà a chiarire le cause del decesso. Inizialmente infatti si era pensato a un malore che avesse colpito l'uomo visto che non vi erano evidenti tracce di sangue sul corpo del 44enne, col passare delle ore però si è fatta strada l'ipotesi di un omicidio: la morte sarebbe avvenuto dunque a causa del pestaggio, anche se il movente dell'aggressione non è ancora chiaro e gli investigatori della squadra Mobile stanno cercando di capire se si sia trattato di una lite degenerata o di una spedizione punitiva. Secondo alcuni testimoni le persone presenti erano sei e si tratterebbe di connazionali della vittima.