Milano, torna di moda l’idea del biglietto breve per Atm: prezzi ridotti per chi fa poche fermate Prezzi ridotti dei biglietti di metro e bus per tutti i clienti i quali devono fare poche fermate. È l’idea del biglietto breve, rilanciata dal consigliere comunale in quota Verdi Carlo Monguzzi.

Era un'idea nata diversi anni fa, poi accantonata, poi ripresa. Infine, non se ne fece nulla. Oggi, torna di moda, con una nuova proposta dei Verdi: istituire il biglietto breve di Atm per tutti coloro i quali devono usufruire del servizio di trasporto pubblico per poche fermate. Inutile, a detta di tanti, pagare due euro di biglietto se si devono fare poche fermate. A rilanciare il progetto è il consigliere comunale Carlo Monguzzi.

Il biglietto breve di Atm: i Verdi tornano alla carica

Attraverso un post su Facebook, l'esponente di Europa Verde ha scritto: "Anni fa proponemmo il biglietto breve sui mezzi pubblici: chi fa tre o quattro fermate e non ritiene utile fare l'abbonamento, non è giusto che paghi due euro. Molti preferiscono usare l'auto o prendere i mezzi senza pagare". Il consigliere ricorda che l'istituzione del biglietto breve fu promessa ma mai mantenuta, motivo per cui ora "torniamo alla carica". Già nel 2019, quando era stato eletto tra le fila del Partito Democratico, Monguzzi propose un emendamento per i viaggi brevi, approvato dall'aula di Palazzo Marino durante il dibattito relativo alle agevolazioni. Poi, la pandemia bloccò tutto. L'idea iniziale di tre anni fa si rifaceva alla creazione di una tessera a scalare che avrebbe consentito al viaggiatore di pagare meno rispetto ai due euro del biglietto standard in base alle fermate da fare con mezzi di superficie o metropolitana. Nell'aprile del 2021, Marco Granelli, allora assessore alla Mobilità, optò per escludere la decisione dal bilancio di previsione poiché l'Atm era in difficoltà, scatenando le ire del consigliere dei Verdi che per l'occasione parlò della "distanza siderale tra promesse e fatti", rifacendosi ad un'idea di "città in quindici minuti" non raggiungibile senza il biglietto breve da lui proposto.