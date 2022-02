Milano, vende biglietti dell’Atm usati in Stazione Centrale: denunciato Riciclava i biglietti dell’Atm usati rivendendoli ad un prezzo “calmierato” a spese dell’azienda e degli altri cittadini. Un uomo è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale di Milano per essere stato scoperto a vendere biglietti usati alla Stazione Centrale.

Il cittadino, un extracomunitario, è stato beccato a seguito dei controlli tramite rilievi fotodattiloscopici ed è risultato essere un pregiudicato già destinatario di un provvedimento di Daspo Urbano emesso dal Questore. L'uomo non può infatti presentarsi nei pressi della Stazione Centrale.

Vende biglietti usati dell'Atm, denunciato a piede libero

Come comunicato dalla polizia locale, al venditore abusivo di biglietti Atm "sono state contestate le violazioni alla legge regionale sul commercio e i vigili hanno proceduto a indagarlo in stato di libertà". Dopo essere stato fermato dai ghisa, gli agenti gli hanno trovato addosso diversi biglietti già usati poi posti sotto sequestro. Ogni ticket, riporta ancora la polizia locale, veniva venduto ad un euro e cinquanta centesimi. I cittadini che li acquistavano erano totalmente all'oscuro dell'attività dell'uomo che, presumibilmente, scoloriva il timbro dell'obliteratrice attraverso l'uso della saliva. Su tutti i mezzi Atm, intanto, grazie all'accordo rinnovato tra Comune di Milano ed Esercito Italiano, i militari che vestono la divisa potranno usufruire gratuitamente del trasporto pubblico. Tale iniziativa ha la principale funzione di fare da deterrente per malviventi che intendono delinquere a bordo degli stessi mezzi. Così facendo, l'Amministrazione intende garantire il maggior livello di sicurezza possibile dei passeggeri.