I militari in divisa viaggeranno gratis su tutti i mezzi Atm: “Garantiranno maggiore sicurezza” Da oggi i militari dell’Esercito italiano che girano in divisa potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico milanese. Lo comunica il Comune di Milano.

Da oggi i militari dell'Esercito italiano che girano in divisa potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico milanese. Lo comunica il Comune di Milano spiegando che il protocollo è stato sottoscritto dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi, dal Generale di brigata dell’Esercito Alfonso Miro, Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, e dal Colonnello A.A. Luca Vitali, delegato del Comandante del Presidio Militare. Tale novità, nelle idee di chi l'ha siglata, porterà a una maggiore attenzione ed efficacia del controllo per garantire sicurezza ai viaggiatori.

L'assessora Censi: Militari a bordo per maggiore sicurezza

L'assessora Censi ha spiegato che "Comune e Atm sono da sempre impegnati a garantire la sicurezza sui mezzi pubblici la presenza di militari a bordo consente di aumentare il presidio di sicurezza e il senso di protezione dei cittadini. Per questo abbiamo valutato positivamente l’iniziativa sperimentale dell’anno scorso e abbiamo scelto di riproporla per 2022". Il protocollo firmato consentirà inoltre ai militari di fornire assistenza al personale dell'Atm per accertamenti sull'identità dei viaggiatori o altri interventi per cui è necessaria l'esperienza dei militari.

Controlli delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici

La collaborazione tra personale Atm e forze dell'ordine si è ulteriormente rinforzata negli ultimi anni di pandemia con il controllo dei passeggeri del trasporto pubblico, obbligati da circa due anni a vestire la mascherina e da qualche mese dotarsi di green pass, poi diventato super green pass. Le operazioni si svolgono per lo più all'ingresso o all'esterno dei tornelli delle stazioni della metropolitana e ai capolinea delle linee di bus e tram per non rallentare eccessivamente la circolazione.